特朗普豪言再入主白宮 將特赦國會暴亂者

■衝擊國會山莊事件中部份人，已被法庭定罪及判監。

美國前總統特朗普上周六表示，如他在二○二四年捲土重來參選總統，並勝出入主白宮的話，會特赦去年一月六日衝擊華盛頓國會山莊事件中被刑事起訴及被定罪的人。不過他至今仍未表明會第二度參選。有關消息是特朗普在德州康羅鎮出席一個集會及發表講話時宣佈。而台下的支持者鼓掌喝采。據美媒指特朗普說：「另一件我們將會做的事，太多人問我關於這件事，如果我再參選（總統）又如果我勝出，我們將會公平對待那些在一月六日事件中的人。我們會公平地對待他們。如果需要特赦的話，我們會特赦他們。因為他們都受到不公平對待。」據當局提供的數字，在那場暴亂中，有超過七百人被落案起訴，部份人已被法庭定罪及判監。