俄羅斯轟炸機 飛近英國領空

烏克蘭局勢緊張之際，英國皇家空軍發聲明指，有俄羅斯轟炸機飛近領空，英方出動戰機升空進行攔截並護送。俄羅斯總統普京與英國首相約翰遜就烏克蘭局勢通電話，據悉約翰遜對普京表示，任何入侵烏克蘭的行動將是悲慘的誤判。據英國皇家空軍聲明，俄羅斯轟炸機飛近英國領空，蘇格蘭東北部皇家空軍基地的四架颱風戰機，周三聯同英格蘭牛津郡的空中加油機緊急升空，攔截及護送四架俄羅斯轟炸機離開。據英、俄兩位領導人就烏克蘭局勢通電，二人一致認為，局勢惡化不符合任何人的利益。克里姆林宮指，普京闡述了原則性態度，指出烏方長期破壞明斯克協議；又指北約的「門戶開放」政策違反了安全不可分割原則，北約卻不願對俄方的關切作回應。