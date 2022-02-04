未披露與女同事親密關係 CNN總裁辭職 特朗普贈興

美國有線電視新聞網（CNN）總裁朱克（Jeff Zucker）因未有披露他和一名女同事的親密關係，在周三宣佈引咎辭職，即時生效。而經常抨擊CNN和朱克的前總統特朗普，則發聲明慶賀朱克下台。朱克和女同事親密關係曝光，是由於早前受性醜聞困擾的前紐約州州長科莫胞弟CNN主播克里斯．科莫，被指在為前州長科莫提供協助而受查。調查中，朱克被問到和一名共事逾二十年女同事之間的親密關係。他披露，與該名女同事是在近幾年發展出親密關係，但他一直沒有公開關係，並無透露女方名字。CNN其後證實這名女同事是戈勒斯特，雖朱克宣佈辭職，但戈勒斯特將續留在CNN。特朗普在朱克宣佈辭職後約一個小時內，發出一份有關朱克辭職的聲明，稱朱克是是世界級的無恥之徒，還說朱克要走了，恭喜大家！綜合報道