舞獅塞錢入褲襠 高雄警撲火道歉

新春佳節市民都熱烈歡慶，但台灣有正在執勤的警務人員在派出所內自娛玩過龍，並出現不雅場面。據悉，台灣高雄市多名員警在派出內扮演舞獅，更塞錢入褲檔內。消息流出後，前鎮分局為員警的不雅動作道歉。台媒指，事件發生在除夕夜的高雄市前鎮分局草衙派出所。從網上流傳的影片可見一名女警穿着美國隊長的緊身衣，與另一名套上獅頭的男員警在辦公桌上「舞獅」；而另一影片所見，一名員警拿着噴鈔槍對着另一員警臉噴灑，被噴灑員警更拿起地下的錢往自己的褲檔塞。影片在網上熱議，有人稱員警在值勤期間，這樣的嬉鬧確不妥，鈔票塞褲檔也是無聊當有趣。高雄市前鎮分局道歉，指事件非刻意安排，對中違規部份亦予以究責，會要求檢討改進。綜合報道