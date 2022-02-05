英首相府 四幕僚請辭

英國首相約翰遜因派對門風波備受下台壓力之際，其四名高級幕僚在周四先後請辭，當中追隨約翰遜最久的政策負責人米爾扎（Munira Mirza）因不滿約翰遜的粗暴言論，憤而辭職。除了米爾扎外，今次呈辭的約翰遜幕僚，包括通訊主管多伊爾（Jack Doyle），他曾出席首相府被調查其中一次聚會。另外兩名請辭的幕僚，分別是幕僚長羅森菲爾德（Dan Rosenfield），以及曾發電郵邀請同事到首相府聚會時自攜酒水的首席私人秘書雷諾茲（Martin Reynolds）。