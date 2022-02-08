馬克龍將晤普京：仍可避免軍事衝突

正當各方關注俄羅斯隨時出兵攻打烏克蘭之際，總部設在美國的商營科技公司Maxar周日發佈人造衞星照片，顯示俄軍正在另一個鄰國白俄羅斯數處地點進行後期階段的部署；馬克龍較早時表示，他認為各方仍有可能達成協議，避免烏克蘭爆發戰爭。據美國有線新聞網絡（CNN）報道，這些部署行動，可能與俄羅斯和白俄於本周二展開的聯合軍事演習有關，但從一些衞星照片顯示，俄軍在白俄及烏克蘭邊界附近的地區設立軍營，而那些地區距離演習地點數百公里外。這些照片是Maxar科技公司的人造衞星於上周六拍攝的，與近日在社交網站流傳的影片不謀而合。網上影片顯示俄軍部隊已經進入白俄羅斯境內，並在距離烏克蘭邊界大約三十二公里外設置軍營。俄軍或於白俄部署飛彈Maxar科技公司的其他衞星照片，也顯示有俄軍部隊在預定舉行演習的地點附近，進行部署。其中一處地點是列奇察市，該處是俄羅斯、白俄羅斯和烏克蘭三國邊界匯合的地點，部署的軍備包括坦克、榴彈炮。根據 Maxar公司所作出的分析和評估，俄軍可能在另一個白俄城市葉利斯基部署「Iskander」短程彈道飛彈。這種飛彈的射程達四百公里，可以射入烏克蘭境內。馬克龍較早時接受法國《星期日報》訪問時提議創建一個「新平衡格局」。他表示烏克蘭的主權沒有討論餘地，但不要期望俄羅斯會單方面緩和目前緊張的局勢。俄羅斯的目標不是烏克蘭，而是要與北約和歐盟釐清規例。他說，他與普京進行對話和討論，可能足以避免軍事衝突爆發，而他也相信普京會抱持開放態度，討論更廣泛的議題。