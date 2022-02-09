俄烏局勢，波詭雲譎。法國總統馬克龍到訪莫斯科與俄總統普京會談逾五小時，希望建立互信，避免開戰。普京指，他準備妥協，並將研究馬克龍在會談中提出的建議，包括雙方承諾不採取任何新的軍事行動、啟動新的戰略對話，以及恢復烏克蘭東部和平進程的努力。馬克龍周一晚在克里姆林宮與普京長談五個多小時，尋求緩和烏克蘭局勢。兩人會後表示，希望能找到解決方案，化解自冷戰結束以來，俄羅斯與西方之間最嚴重的危機。普京多次感謝馬克龍前來莫斯科，他在聯合記者會上說，馬克龍提出了好幾個值得研究的建議。普京說：「他（馬克龍）的一些想法和提議，有可能成為後續步驟的基礎。我們將竭盡所能，找到適合每個人的妥協方案。」馬克龍指，他提出了一些「具體安全保證」建議，而普京向他保證會研究這些提議。法國總統府表示，這些提議包括雙方承諾不採取任何新的軍事行動、啟動新的戰略對話，以及在基輔與莫斯科支持的烏東分離主義份子衝突中，努力恢復和平進程。俄羅斯被指在俄烏邊境集結逾十萬大軍，西方擔心這可能是俄國入侵烏克蘭的前奏，普京再次否認這類說法。與此同時，美國總統拜登周一與到訪的德國總理肖爾茨舉行會談時矢言，若莫斯科入侵烏克蘭，必會切斷來自俄羅斯具爭議性的北溪二號（Nord Stream 2）天然氣管道，是他對這條龐大天然氣新管道命運迄今最直接的警告。北溪二號天然氣管道是歐洲最具爭議性的能源項目，是由俄羅斯能源巨擘俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）設計，把俄羅斯輸往德國的天然氣量增加一倍，由俄羅斯的納爾瓦灣，經波羅的海到達德國北部的盧布明，一旦啟用，俄羅斯便可繞過烏克蘭，直接向歐洲輸送天然氣。北溪二號耗資一百一十億美元，已於去年八月底完工，把渴望能源的歐洲與俄羅斯拉得更近，但尚未開始將天然氣輸送至德國。