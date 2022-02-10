涉款36億美元拘夫婦 美破史上最大加密貨幣盜竊案

美國司法部破獲史上規模最大的加密貨幣盜竊案，追回遭駭客攻擊時被盜的加密貨幣，涉價值逾三十六億美元，並拘捕紐約市一對夫婦，兩人被控洗黑錢和詐騙罪。司法部稱，三十四歲的Ilya Lichtenstein和其三十一歲的妻子Heather Morgan於周二上午在曼哈頓被逮捕，預計將因串謀洗錢和詐騙美國等罪名，在紐約南區聯邦法院出庭。兩人在社交媒體上宣傳自己是對科技有深刻認識並熱愛旅行的企業家。法庭文件顯示，二○一六年在一名駭客入侵了加密貨幣交易所Bitfinex的系統並啟動了逾二千筆未經授權的交易後，這兩名嫌疑人涉嫌密謀洗白從Bitfinex平台上盜取的近十二萬枚比特幣。聯邦檢察官表示，部份被盜的比特幣轉至Lichtenstein的電子錢包，接下來五年透過「錯綜複雜的加密貨幣交易從電子錢包移出」，洗走大約二萬五千個比特幣，所得款項用來買黃金及NFT（非同質化代幣）等物品。美國司法部副部長Lisa Monaco表示：「今天的逮捕，以及司法部歷來最高的金融查獲，顯示加密貨幣對犯罪份子來說不是安全的避風港。被告通過錯綜複雜的加密貨幣交易洗錢。多虧了執法人員的細緻工作，司法部再次展示了我們的能力：無論採取甚麼隱藏形式，我們都可以追回這筆錢。」