法核反應堆延長使用十年

法國總統馬克龍周四宣佈法國核能發展規劃，表明希望新建十四座核反應堆，並延長現有核反應堆使用期十年，讓國家發電由化石燃料轉向核能，同時發展可再生能源，盼二〇五〇年達到碳中和的目標。馬克龍表示法國將恢復民用核電發展，旨在增加發電量，也是對科學及技術投以信心一票。他說，法國將新建六座EPR核反應堆，其中的第一座核反應堆將於二〇三五年投入運作，又表示，除了將新建六座核反應堆之外，法國國家電力公司還應啟動對新建另外八座核反應堆的可行性研究。據了解，興建六座核反應堆估計耗資約五百億歐羅。馬克龍又要求法國國家電力公司研究將目前運營的核反應堆使用期限，延長至五十年，前提是核反應堆要安全。