﻿俄羅斯稱侵烏指控屬挑釁揣測 ﻿形容美方「歇斯底里達到極點」

法國和美國透過與俄羅斯進行電話外交化解烏克蘭危機的努力，未能緩和緊張局勢。俄羅斯總統普京聲稱俄方被指將隨時發動大軍入侵烏克蘭的說法是「挑釁揣測」，譴責美方在圍繞烏克蘭衝突議題上「歇斯底里達到頂點」。俄羅斯總統普京上周六和法國總統馬克龍通電話期間，抨擊西方聲稱俄國可能即將入侵烏克蘭的說法是「挑釁揣測」，可能會導致在烏克蘭發生衝突。一名法國官員說，普京在通話期間並未顯示他準備攻擊烏克蘭。但儘管如此，法國仍會對俄羅斯的軍事部署行動保持高度警戒。馬克龍辦公室表示，「雙方都表達了持續對話的希望」。克里姆林宮在普京與馬克龍通話後發表聲明，指控烏克蘭的盟友運送「現代武器」到當地，且不願迫使基輔當局履行西方斡旋達成的明斯克協議，制止不斷惡化的烏克蘭東部衝突。拜登同日也與普京通電話，白宮之後發聲明，指拜登明確表示，若俄羅斯進一步入侵烏克蘭，美國將與盟友及夥伴作出果斷回應，迅速令俄羅斯付出沉重代價。拜登又指俄羅斯入侵烏克蘭會為人類帶來廣泛苦難，並削弱俄羅斯的國際地位。他重申，美國與盟友及夥伴仍準備致力循外交解決。克里姆林宮高級外交顧問烏沙科夫形容，西方關於俄羅斯即將入侵烏克蘭的說法荒謬，美方甚至釋出「俄羅斯入侵日期」，指「我們無法理解為何有關我們意圖的不實資訊會交給媒體，認為他們「歇斯底里已達到了極點」。針對拜登提到如烏克蘭局勢惡化，美國可能對俄實施嚴厲制裁，烏沙科夫強調有關嚴厲制裁話題並不是兩國總統今次通話的重點。