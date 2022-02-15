軍方司令博伊文發表聲明稱，軍方領導層於二月一日知悉其中一名軍人參與其事。到二月十日，當局擴大調查，牽涉多另外兩名軍人。當局沒有公開他們的身份，也沒有透露會對他們作出甚麼處分。但他強調：「加拿大軍方特種部隊（CANSOFCOM）不會寬恕任何隊員支持及/或積極參與任何會影響他們履行職責時不能涉及政治的活動。」
另一方面，安大略省警方人員周日繼續採取行動，驅趕堵塞連接美、加邊境大使橋的貨車司機和示威者。美國白宮發表聲明，讚揚加拿大採取了果斷的執法行動。
安省法官上周五頒佈臨時禁制令，下令參與示威行動的貨車司機離開後，當地警方便採取清場行動，在安省溫莎市驅趕大批堵塞通往大橋的連接路的示威者，但仍有數十名死硬派貨車司機不肯離去。到周日，警方逐走餘下的示威者。警方發表聲明稱，周日有數人被捕，部份人已被落案控以行為不檢的罪名，但警方強調，清場行動中沒有激烈的暴力衝突發生。
美國白宮國土安全顧問蘭達爾稱：「在完成了必須的安全檢查後，加拿大當局計劃於今天（周日）稍後時間重開大使橋。我們堅決支持加方的夥伴，確保兩地的正常商貿往來得以恢復。」蘭達爾表示，過去數天，美、加兩地官員討論了今次事件所造成的損失，並同意採取迅速及嚴厲的行動，防止類似的堵塞事件重演。