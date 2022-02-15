加拿大國防部周日證實，軍方特種部隊三名隊員涉嫌支持貨車司機反對防疫限制措施及在首都渥太華的堵路抗爭行動，現正接受調查。香港時間周一中午十二時過後，最新消息指被堵塞了近一周的跨境大使橋已經重開，讓來往美、加兩地的車輛通過。﻿軍方司令博伊文發表聲明稱，軍方領導層於二月一日知悉其中一名軍人參與其事。到二月十日，當局擴大調查，牽涉多另外兩名軍人。當局沒有公開他們的身份，也沒有透露會對他們作出甚麼處分。但他強調：「加拿大軍方特種部隊（CANSOFCOM）不會寬恕任何隊員支持及/或積極參與任何會影響他們履行職責時不能涉及政治的活動。」另一方面，安大略省警方人員周日繼續採取行動，驅趕堵塞連接美、加邊境大使橋的貨車司機和示威者。美國白宮發表聲明，讚揚加拿大採取了果斷的執法行動。安省法官上周五頒佈臨時禁制令，下令參與示威行動的貨車司機離開後，當地警方便採取清場行動，在安省溫莎市驅趕大批堵塞通往大橋的連接路的示威者，但仍有數十名死硬派貨車司機不肯離去。到周日，警方逐走餘下的示威者。警方發表聲明稱，周日有數人被捕，部份人已被落案控以行為不檢的罪名，但警方強調，清場行動中沒有激烈的暴力衝突發生。美國白宮國土安全顧問蘭達爾稱：「在完成了必須的安全檢查後，加拿大當局計劃於今天（周日）稍後時間重開大使橋。我們堅決支持加方的夥伴，確保兩地的正常商貿往來得以恢復。」蘭達爾表示，過去數天，美、加兩地官員討論了今次事件所造成的損失，並同意採取迅速及嚴厲的行動，防止類似的堵塞事件重演。﻿