巴國男燒可蘭經被打死

巴基斯坦一名男子被發現點火燒可蘭經，被指褻瀆神靈，被一批群眾私了，把他活生生打死，警方拘捕了逾八十人。據了解，死者長期患有精神病。這宗慘劇於上周六在巴基斯坦旁遮普省的哈內瓦爾市發生。當地警方證實有八十多人被扣查，但未知道是否全部人都會被起訴。一名負責調查此案的警員穆納瓦稱，事發當天，警方人員接到有人報告，趕到現場時已發現該名四十多歲的男子被人綁在一棵樹上，不省人事。他說，一批村民用木棍、斧頭和鐵棒毒打該名男子，把他活生生打死，再把他的屍體吊在樹上。事發後，當局已把他的遺體交還給他的家人。巴基斯坦總理伊姆蘭汗對今次事件表示關注。