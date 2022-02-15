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紐西蘭播洗腦歌 圖迫示威者離去

2022-02-15 列印
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紐西蘭示威者仿效加拿大貨車司機發動抗爭行動，在首都威靈頓市中心國會大樓外的草地示威，國會周日使出怪招，利用揚聲器不斷地播放強勁節奏的流行曲，以為這樣可以煩死示威者及迫他們離去。紐西蘭女總理阿德恩周一早上呼籲示威者結束佔領行動，但大部份示威者繼續留在現場。過去一個周末，國會工作人員故意開動用來灑草地的灑水器，向示威者灑水，又不停地播放強勁節奏的歌曲，包括兒歌《Baby Shark》、勁歌《Macarena》和 Barry Manilow 的《Mandy》。

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