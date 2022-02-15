瑞士公投 否決禁動物實驗

瑞士周日就多項議題舉行公投，其中就是否全面禁止動物及人體實驗的公投結果，有近八成人投反對票否決，有業界警告這類禁令可能對國家造成經濟損失。為研製新藥或新疫苗，藥廠都會先在動物及人體做試驗，以取得藥效及副作用等數據。擁有龐大製藥業的瑞士政府數據顯示，在二○二○年有超過五十五萬隻動物死於動物實驗，當中包括約四十萬隻老鼠。瑞士的關注動物權益人士收集到足夠聯署，要求全面禁止動物及人體實驗，同時禁止進口任何涉及動物實驗的新產品。另外，瑞士公投通過進一步限制煙草廣告，煙草商將不得在報紙、戲院、互聯網等刊登廣告，以避免小童及青少年接觸與煙草相關的訊息。