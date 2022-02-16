俄結束部份地區軍事演習

正當俄羅斯於本周內出兵入侵烏克蘭的傳聞愈傳愈烈之際，俄羅斯周一突然釋出善意，指出在現階段透過外交途徑尋找方法解決這場危機的可能性仍然存在。克里姆林宮周一表示，會結束部份地區的軍事演習，令該區局勢稍為緩和，但西方陣營仍然保持高度警惕。普京周一與外長拉夫羅夫會面時，似乎改變了調子。電視台播出兩人對話的片段，普京問拉夫羅夫：是否仍然有機會（與西方國家）達成協議，去正視俄羅斯在安全問題上的關注和憂慮？抑或一直會拖拖拉拉談判下去？拉夫羅夫回答道：「我們已不止一次警告，我們不會容許永無止境地談判去處理今天就需要有答案的問題，但我認為，各種可能性仍未消失，『總有機會』達成協議。我建議繼續及加強這方面的努力。」普京回答道：「很好。」