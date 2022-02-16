447億元Tesla股份 馬斯克慨捐予慈善機構

美國超級富豪、電動車製造商特斯拉（Tesla）大老闆馬斯克於去年十一月捐了五百零四萬四千股特斯拉股份，給一個慈善機構。根據他捐贈股份那五個交易日的收市價計算，那些股份總值高達五十七億四千萬美元（約四百四十七億港元）。根據美國證監會收到的文件顯示，馬斯克於去年十一月十九日至二十九日期間，分五個交易日捐出那些股份，但有關方面沒有披露受惠的慈善機構的名字。去年底，馬斯克發起了一次網上投票，由他的「粉絲們」決定他應否沽出百分之十的特斯拉股票，以應付稅務開支。之後，他真的沽出了總值達一百六十四億美元的特斯拉股份。根據他提供的資料，他於二○二一年全年要交稅超過一百一十億美元。業內分析家指出，馬斯克把特斯拉股份當作禮物捐給慈善機構，毋須繳納資本增值稅。如果他在市場沽出那些股份套現，便要交稅。