﻿美官員：俄再在烏邊境增兵﻿ 俄宣稱撤軍被指為「假動作」

國際社會繼續關注烏克蘭局勢，俄羅斯雖宣稱撤離部份部署於俄烏邊境的軍隊，但外界質疑可能是「假動作」，更有美國官員透露，近日俄羅斯再朝邊境新增大約七千名官兵，大部份還是周三剛抵達的。俄羅斯周三沒有如西方情報預測入侵烏克蘭，反而國防部表示，俄軍在克里米亞的軍事演習已結束，已撤出戰車等軍備及部隊，並公佈相關影像。莫斯科當局其後宣佈，已從近烏克蘭邊境撤出首批軍隊。但外界認為俄軍並無撤退跡象，美方更指近日俄軍人數增加約七千人。美國白宮一名高官反駁俄羅斯說法，直言莫斯科先前的撤軍聲明「不實」。烏國否認逼擊炮襲親俄份子這名官員還警告，俄羅斯總統普京對外交解決途徑抱持開放態度，可能是個幌子；又透露，過去幾天俄羅斯在烏克蘭邊境增兵七千人，大部份人更在周三才抵達。這名官員也警告，俄羅斯隨時可能以虛假藉口發動襲擊。愛沙尼亞對外情報局周三表示，情報部門知道大約有十個俄軍戰鬥群正在向烏克蘭邊境移動，那裏已部署一百個俄羅斯戰鬥群，共計約十七萬名士兵。對外情報局局長馬蘭說，俄方可能對烏克蘭發動「有限」軍事攻擊，包括導彈轟炸，以及佔領烏克蘭的「關鍵地帶」。美國國務院發言人普賴斯亦表示，華府尚未看到俄羅斯在俄烏邊境緩解緊張局勢的跡象。普賴斯在例行新聞簡報會上向媒體表示，俄羅斯可能會利用假消息來作為入侵藉口，包括傳言遭烏克蘭武裝部隊殺害的萬人平民無名塚，以及聲稱美國或烏克蘭正在研發生化武器，要用於俄羅斯掌控的領土。另外，俄羅斯傳媒報道，烏克蘭政府軍凌晨以逼擊炮等武器，攻擊東部盧甘斯克的親俄份子，烏克蘭政府軍否認，反指軍方陣地遭到對方襲擊。俄羅斯傳媒報道，俄羅斯驅逐美國駐俄羅斯莫斯科大使館副大使戈爾曼（Bart Gorman）出境。但報道指美國政府認為不合理，會作出回應。