法國愛麗榭宮周一清早發佈消息，指馬克龍說服拜登和普京舉行新一輪對話，討論歐洲的「安全和戰略性穩定」。白宮其後也發表聲明稱，只要俄羅斯不出兵入侵烏克蘭，拜登「原則上」同意與普京會談。
白宮發言人普薩基說：「我們一直願意及準備好進行外交接觸，但如果俄羅斯選擇發動戰爭，我們也準備好作出迅速和嚴厲的回應。」另外，馬克龍亦嘗試游說普京與烏克蘭總統澤連斯基會面。這項消息令人抱持一絲希望，期望美烏及俄領袖找到方法，避免爆發戰事。
此外，美國政府兩名政府官員和另一名熟知情報的消息人士周日透露，美國掌握情報，顯示俄軍一些前線指揮官已經接到命令，可以向烏克蘭發動進攻。與此同時，美國科技公司Maxar又再發佈新的人造衛星照片，顯示俄軍正在毗鄰烏克蘭東北部邊界的地區部署新的軍備和軍隊，一些部隊更已離開軍營，在更加靠近烏克蘭邊界的地區建立陣地。但克里姆林宮發言人佩斯佩夫指出，西方國家不停地炒作俄羅斯即將開戰的消息，充滿挑釁，只會帶來負面結果。
另外，烏克蘭東部局勢日益惡化，政府軍及親俄武裝份子互相指責對方發動襲擊。俄羅斯新聞社周日引述烏克蘭東部的親俄武裝份子透露，兩名平民在基輔政府軍的炮擊中喪命。而烏克蘭聯軍指揮部則指親俄武裝份子以重型炮火在境內自轟，然後嫁禍給烏克蘭政府軍，務求加劇緊張。在戰火陰霾下，無論是烏克蘭或烏東親俄區域，都有早已超過退休年齡的長者準備為自家一方而戰，並參與軍事訓練。