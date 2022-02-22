俄羅斯與烏克蘭局勢持續升溫，各國正外交斡旋，阻止戰爭爆發。法國總統馬克龍提議美國總統拜登與俄羅斯總統普京舉行面對面峰會，討論如何化解這場危機。有關建議已獲得雙方原則上同意，但華府表明只有在俄羅斯不入侵烏克蘭的情況下才會成事。法國愛麗榭宮周一清早發佈消息，指馬克龍說服拜登和普京舉行新一輪對話，討論歐洲的「安全和戰略性穩定」。白宮其後也發表聲明稱，只要俄羅斯不出兵入侵烏克蘭，拜登「原則上」同意與普京會談。白宮發言人普薩基說：「我們一直願意及準備好進行外交接觸，但如果俄羅斯選擇發動戰爭，我們也準備好作出迅速和嚴厲的回應。」另外，馬克龍亦嘗試游說普京與烏克蘭總統澤連斯基會面。這項消息令人抱持一絲希望，期望美烏及俄領袖找到方法，避免爆發戰事。此外，美國政府兩名政府官員和另一名熟知情報的消息人士周日透露，美國掌握情報，顯示俄軍一些前線指揮官已經接到命令，可以向烏克蘭發動進攻。與此同時，美國科技公司Maxar又再發佈新的人造衛星照片，顯示俄軍正在毗鄰烏克蘭東北部邊界的地區部署新的軍備和軍隊，一些部隊更已離開軍營，在更加靠近烏克蘭邊界的地區建立陣地。但克里姆林宮發言人佩斯佩夫指出，西方國家不停地炒作俄羅斯即將開戰的消息，充滿挑釁，只會帶來負面結果。另外，烏克蘭東部局勢日益惡化，政府軍及親俄武裝份子互相指責對方發動襲擊。俄羅斯新聞社周日引述烏克蘭東部的親俄武裝份子透露，兩名平民在基輔政府軍的炮擊中喪命。而烏克蘭聯軍指揮部則指親俄武裝份子以重型炮火在境內自轟，然後嫁禍給烏克蘭政府軍，務求加劇緊張。在戰火陰霾下，無論是烏克蘭或烏東親俄區域，都有早已超過退休年齡的長者準備為自家一方而戰，並參與軍事訓練。