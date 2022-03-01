白俄公投通過廢除無核武

正當烏克蘭戰事打得火熱之際，鄰國白俄羅斯周日舉行公投，通過制訂新憲法，放棄該國的非核武國地位。據俄羅斯多間通訊社報道，白俄羅斯中央選舉委員會宣佈，百分之六十五點二票數支持國家放棄非核武國地位。由於白俄總統盧卡申科大權在握，這個公投結果一點也不令人感到意外。前蘇聯於上世紀九十年代初解體後，白俄羅斯主動放棄核武，但今次公投結果意味着，白俄可能會在該國土地上重新部署核子武器。西方國家早已表明，不會承認這次公投結果。人權組織和活躍份子指出，盧卡申科的政府以鐵腕手段壓制國內的反對黨派。截至周日，估計全國有超過一千名政治犯。在這種政治氛圍下，公投不可能公平地舉行。