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再度發射彈道飛彈 北韓稱進行偵測衞星

2022-03-01 列印
■由裝載在偵察衛星上的相機，拍攝的朝鮮半島圖。
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北韓官方傳媒周一清晨報道，北韓周日進行的一次試射，是為了發展偵察衛星系統。朝中社在報道中沒有詳細交代今次試射了甚麼類型火箭，但南韓當局相信，那是一枚彈道飛彈，從平壤國際機場附近的地區發射。

朝中社指出，周日進行的試射，有助確定高解像攝影系統、數據傳輸系統和高度控制裝置的準確性，並利用偵察衛星上的攝影機，對地球特定區域進行垂直和傾斜拍攝。官方傳媒公開兩幅照片，都是從太空拍攝的朝鮮半島。

根據南韓軍方參謀本部提供的資料，北韓周日試射的導彈，飛行了大約三百公里，最高飛行高度達六百二十公里。國際社會齊聲譴責。美國、英國、法國和聯合國安理會另外三個成員國計劃於周一召開的閉門會議，提出討論。

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