俄羅斯入侵烏克蘭，雙方激戰之際，美國國防部宣佈押後原定本周試射民兵三型（Minuteman III）洲際彈道導彈，以免引起俄羅斯誤判。俄羅斯總統普京上周日下令國防部長和總參謀長，將核武部隊置於戰鬥警戒狀態，此舉引發外界對俄方或動用核武對付烏方的憂慮。俄羅斯外長拉夫羅夫周三更警告，第三次世界大戰將會是一場核武衝突。美國國務卿布林肯批評，普京「挑釁」的核言論「極度不負責任」。布林肯在華盛頓會見記者時稱：「這樣做很危險。這會增添誤判的風險，必須要避免。」國防部亦強烈譴責俄方的核武言論，並指希望美方今次押後洲際彈道導彈試射的決定，可以作為莫斯科的榜樣。而延後試射的決定，是為了表明美方無意參與任何可能被誤解的行動。