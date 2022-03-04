前蘇聯加盟國格魯吉亞 將申請加入歐盟

俄烏交戰，歐洲議會早前支持烏克蘭成為歐盟成員國。黑海國家、前蘇聯加盟國格魯吉亞執政黨「格魯吉亞亞之夢」（Georgian Dream）周三表示，基於整體政治背景和新現實，格魯吉亞將立即申請加入歐盟。「格魯吉亞之夢」主席科巴希澤在宣佈該黨「決定立即申請加入歐盟」後，呼籲歐盟以緊急方式審查他們的申請，並決定給予格魯吉亞歐盟成員國候選人的地位。但反對黨對反對，要求不要仿效基輔的做法。