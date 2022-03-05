俄烏戰爭持續逾一周，俄軍昨控制歐洲最大核電廠之一的扎波羅熱核電廠，並一度頻密發炮，擊中廠內建築物，導致爆炸及大火。烏方批評該行為極度危險，可能釀成核災難，但強調當地輻射水平正常，沒人受傷。同時，俄軍持續在多地空襲，其中在北部城市切爾尼戈夫，居民區被擊中，至少四十七人死亡。俄軍向扎波羅熱核電廠發射炮彈，廠內有建築物一度爆炸，發生大火，其後救熄，未有人傷亡。烏方其後承認，核電廠被俄軍控制。核電廠其後解釋，被擊中的是一個沒運作的核反應堆，但強調核電廠未受嚴重破壞，目前輻射水平正常。國際原子能機構引述烏方報告指，核電廠附近輻射水平正常。扎波羅熱核電廠供應烏克蘭的四分之一電力，英國BBC引述專家分析，俄軍此舉是要切斷烏方的能源供應。核災恐高切爾諾貝爾五倍美國總統拜登與烏克蘭總統澤連斯基就事件通話，澤連斯基批評，俄軍的行為極度危險，呼籲停止攻勢，以免釀成核災難。他警告核電廠一旦爆炸，後果將是切爾諾貝爾災難的六倍。同時，俄軍在北部城市阿赫特爾卡轟炸一間發電廠，導致全市停電，暖氣供應暫停；在切爾尼戈夫，烏方指俄軍不斷空襲居民區，大廈、學校及校舍都被擊中，至少四十七人死亡；俄軍亦持續空襲首都基輔西北方五十公里外的城鎮，多幢建築損毀。但在烏軍頑強抵抗下，俄軍行軍緩慢，過去三日仍在市中心逾三十公里外，停滯不前。兩國代表周四在白俄羅斯別洛韋日森林結束第二輪談判，初步同意設立「人道走廊」，並在平民撤離期間暫時停火。俄方形容，在此輪談判取得重大進展；但烏方則指沒取得預期成果。外界預料雙方下周初進行第三輪談判。