同時，俄軍持續在多地空襲，其中在北部城市切爾尼戈夫，居民區被擊中，至少四十七人死亡。
俄軍向扎波羅熱核電廠發射炮彈，廠內有建築物一度爆炸，發生大火，其後救熄，未有人傷亡。烏方其後承認，核電廠被俄軍控制。核電廠其後解釋，被擊中的是一個沒運作的核反應堆，但強調核電廠未受嚴重破壞，目前輻射水平正常。國際原子能機構引述烏方報告指，核電廠附近輻射水平正常。扎波羅熱核電廠供應烏克蘭的四分之一電力，英國BBC引述專家分析，俄軍此舉是要切斷烏方的能源供應。
核災恐高切爾諾貝爾五倍
美國總統拜登與烏克蘭總統澤連斯基就事件通話，澤連斯基批評，俄軍的行為極度危險，呼籲停止攻勢，以免釀成核災難。他警告核電廠一旦爆炸，後果將是切爾諾貝爾災難的六倍。
同時，俄軍在北部城市阿赫特爾卡轟炸一間發電廠，導致全市停電，暖氣供應暫停；在切爾尼戈夫，烏方指俄軍不斷空襲居民區，大廈、學校及校舍都被擊中，至少四十七人死亡；俄軍亦持續空襲首都基輔西北方五十公里外的城鎮，多幢建築損毀。但在烏軍頑強抵抗下，俄軍行軍緩慢，過去三日仍在市中心逾三十公里外，停滯不前。
兩國代表周四在白俄羅斯別洛韋日森林結束第二輪談判，初步同意設立「人道走廊」，並在平民撤離期間暫時停火。俄方形容，在此輪談判取得重大進展；但烏方則指沒取得預期成果。外界預料雙方下周初進行第三輪談判。