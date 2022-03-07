俄羅斯總統普京表示，俄羅斯正按部就班，針對烏克蘭採取特別軍事行動，幾乎完全摧毀烏克蘭的軍事設施。普京警告，任何一國試圖在烏克蘭上空建立禁飛區的行動將被俄方視作參與軍事衝突，任何國家入勢，必會為歐洲和全世界帶來災難性後果。俄國防部發言人指，俄軍已摧毀二千一百一九個烏克蘭軍事基礎設施目標。烏克蘭軍方則指，軍方上周六擊落兩架俄國軍機及五架直升機，並空襲俄十五個機動旅。普京在俄羅斯航空公司航空培訓中心會見機組人員代表時說，採取特別軍事行動的決定是困難的，卻是必要的。烏克蘭加入北約或導致未來俄國與北約衝突，如烏人獲得核武器，那麼俄國命運將完全不同，這絕對是實實在在的威脅。普京指，任何一國試圖在烏克蘭上空建立禁飛區的行動都將被俄方視作參與軍事衝突，俄國將會作出反應。而滿足基輔當局這個要求，不僅給歐洲，甚至將給整個世界帶來災難性後果。普京又警告，美國和其他西方國家對俄實施制裁類似於宣戰。烏國總統澤連斯基再三呼籲北約在烏國領空劃設禁航區，以牽制俄軍戰機。然而，繼北約秘書長斯托爾滕貝格後，美國國務卿布林肯再次拒絕烏方，稱此舉會造成歐洲「全面開戰」，但承諾會擴大支援烏國。俄國國防部指，俄軍已佔據烏克蘭數個城鎮及村莊。烏軍則指，正為解放被俄軍佔領的城市而激戰，並在部份地區已破壞俄軍的通訊。被俄軍佔領的南部城市赫爾，數千名烏人在市內廣場示威，高喊「赫爾松是烏克蘭的」口號。有目擊者指，俄軍向天開槍，試圖驅散示威者，但不成功。俄羅斯航空公司宣佈，周二（八日）起將關閉所有國際航線，除飛往與俄羅斯友好的的白俄羅斯明斯克航班除外。另外，俄羅斯國家航空羅西亞航空（Rossiya）及以俄羅斯海參崴為基地的阿芙羅拉航空（Aurora）亦停飛國際線。