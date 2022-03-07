俄烏衝突第三輪談判周一舉行 人道走廊受阻俄軍恢復攻擊

烏克蘭談判代表阿拉哈米亞表示，基輔和莫斯科當局尋求結束戰鬥的第三輪談判，將會於周一（七日）恢復舉行。與此同時，曾參加俄烏第一輪停火談判的成員基里耶夫（Denis Kireev），被烏克蘭安全局掌握洩密等叛國罪證，在逮捕過程中將他槍殺，Twitter上有他身亡照片流傳。但這項消息尚未經證實。此外，俄烏雙方早前宣佈為頓巴斯地區馬里烏波爾和沃爾諾瓦哈的居民撤離開通人道主義走廊，但雙方互指對方火力襲擊這兩城市，破壞業已達成的協議，人道主義走廊受阻。其後，俄國防部發言人科納申科夫指，俄軍已重新恢復在烏克蘭境內攻擊行動。