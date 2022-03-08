俄軍周日加強炮轟烏克蘭中部、北部和南部不同的城市。烏方指責俄軍再度違反停火協議，令南部馬里烏波爾港口的人道救援及撤走平民的行動宣告失敗。俄國總統普京周日再發警告，揚言戰爭會持續下去，直至烏克蘭接受他的要求及停止反抗為止，意味雙方透過談判結束戰爭的希望變得渺茫。﻿普京與土耳其總統埃爾多安通電話時重申，他於二月二十四日下令對烏克蘭發動的「特別軍事行動」，正按照計劃推行。他敦促烏克蘭投降，避免造成更大傷亡。普京指，烏國一定要實現「非軍事化」，並表明其目標是要剷除烏國總統澤連斯基領導的政府。續轟烏中北南部城市俄羅斯又警告烏克蘭鄰國包括北約成員國羅馬尼亞，不要接收烏軍的戰鬥機，否則也可能被捲入這場武裝衝突。五角大樓一名高層官員說，根據美國的觀察，烏南部赫爾松和尼古拉耶夫周日繼續有戰鬥發生，而俄軍仍致力包圍首都基輔、東北部的哈爾科夫、北部的切爾尼戈夫和東南部馬里烏波爾等大城市，但遇到烏克蘭政府軍強力反抗。俄軍對烏國第二大城市哈爾科夫的空襲持續，哈爾科夫市內不同的住宅區受到連珠炮發的轟擊，一座電視塔周日亦遭俄羅斯戰機擊中，廣播訊號一度中斷。首都基輔附近的伊爾平鎮也成為俄軍攻擊的目標，據報有一家四口逃難時被炸死。烏克蘭政府國家安全委員會指責俄軍部隊，在該國東北部哈爾科夫市向一座內有核子物料和核子反應堆的物理及科技研究所發射導彈和火箭。烏克蘭副總理斯特凡尼希納接受英國廣播公司訪問時，指責俄軍繼續向平民目標進行大規模狂轟濫炸行動，連學校和醫院也不放過。總統澤連斯基早前發表電視講話時，再度號召人民奮勇抗敵：「你們應該走到街上，應該戰鬥下去！把這個邪魔逐出我們的城市、我們的土地。﻿」