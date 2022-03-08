俄多地續有反戰示威 逾4600人被扣留

俄羅斯各地周日繼續有民眾上街示威，反對總統普京的政府向烏克蘭開戰，據報有超過四千六百人被扣留。警方發言人稱，在首都莫斯科，有二千五百人參加未經批准的示威集會。警方採取行動帶走大約一千七百人，扣留他們問話。第二大城市聖彼得堡也有一千五百人參加反戰集會，大約七百五十人被捕。獨立監察組織OVD-Info提供的數字則顯示，俄羅斯全國各地有六十五個城市和城鎮都發生反戰示威，多達四千六百四十四人被扣留。自從俄羅斯於上月二十四日出兵攻入烏克蘭以來，在俄羅斯各地參加反戰示威而被捕的人數，估計已超過一萬。