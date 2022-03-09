俄烏第三輪談判 烏國拒將平民撤至俄羅斯

俄羅斯及烏克蘭星期一在白俄羅斯接壤波蘭的布列斯特州舉行第三輪談判，未能取得突破，但雙方在改善人道主義走廊的物流運輸方面，取得部份共識。其後俄羅斯單方面宣佈，當地時間昨早十時，即本港下午三時，對烏克蘭的基輔、哈爾科夫等多個地區實行停火，並開設人道走廊，但僅限通往俄羅斯或白俄羅斯。烏克蘭則拒絕將平民撤離至俄羅斯。烏克蘭總統澤連斯基批評，有關做法完全不道德，根本是拿人道走廊當宣傳工具，製造電視畫面。一直斡旋局勢的法國總統馬克龍亦批評俄方的做法偽善，警告形勢正不斷惡化，必須全面停火才能保護平民，並非只建立人道走廊，又相信願意去俄國及白俄的烏克蘭人不多。