已屆九十五歲高齡的女皇於二月二十日檢測到對新冠肺炎病毒呈陽性反應，之後大大減少公開應酬活動，只留在溫莎堡內做一些簡單的工作。今次是自從她「中招」後首次接見外賓。
英女皇接見杜魯多 染疫後首度公開露面
已屆九十五歲高齡的女皇於二月二十日檢測到對新冠肺炎病毒呈陽性反應，之後大大減少公開應酬活動，只留在溫莎堡內做一些簡單的工作。今次是自從她「中招」後首次接見外賓。
逾百住戶斥賠償不足 汀蘭居變隔離酒店 毀租約 惹不滿
疫情肆虐，每日染疫人數以萬計，隔離房需求大。政府一方面興建隔離營，另方面租用多間酒店作檢疫用途。近日荃灣一間酒店日前宣佈轉作隔離設施，僅給一百多名簽了長期租約的住客兩星期時間搬走，面對突如其來的逐客令...
2022-03-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
願每位女性在自己星空中摘最璀璨的星 王亞平從太空發婦女節祝福
昨日是三月八日婦女節，中國女太空人王亞平從太空發回婦女節祝福：「願每一位女同胞都能在自己的星空中，為所愛的生活和事業採擷最璀璨的星！」內聯合國日內瓦辦事處邀請全球傑出女性代表送上節日祝福，身在太空的王...
2022-03-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
油價或會升至每桶300美元 俄警告美歐制裁會帶來災難後果
俄羅斯繼續攻打烏克蘭，西方商討如何加強制裁俄國之際，戰事正為全球經濟和民生帶來災難性後果。俄羅斯副總理諾瓦克周一警告，如西方國家聯手抵制俄國輸出的原油、天然氣和其他能源產品，油價或飆升至每桶三百美元或...
2022-03-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
二手屋苑頻獲用家承接
疫情嚴峻，二手交投轉靜，但仍有買家趁疫市出動覓貨。據《星島地產網》報道，中原地產副區域營業經理盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島新近錄得23座低層B室成交，面積581方呎，兩房套間隔及多用途房，可望園景，池景...
2022-03-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
布蘭特曾見133美元 美股先跌後穩 美英禁俄石油 油價破頂
俄羅斯與烏克蘭的第三輪和平談判結束，並無突破。市場繼續關注烏克蘭戰事局勢，以及油價和通脹情況，外圍股市繼續拉鋸。美股杜指早段升42點，至32860點，其後倒跌逾百點。標指早段曾微升9點，其後亦告回軟，...
2022-03-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
華拉堤搶佔中場 叛逆天使
巴黎聖日耳門中場馬高華拉堤是球壇著名的「不自律天才」，球場外的他喜愛玩樂，但一踏進綠茵場就有力掌控大局。今晚歐聯十六強次回合，手握一球優勢的巴黎聖日耳門作客皇家馬德里，適逢主隊中場卡斯米路今仗坐波監，...
2022-03-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
離婚僅三個多月驚傳再婚 大S閃嫁舊愛具俊曄：珍惜當下的幸福
45歲台灣女星大S（徐熙媛）去年11月底與老公汪小菲結束十年婚姻，事隔僅三個多月，她昨日突然宣佈與舊愛韓團先驅Clon（酷龍）成員具俊曄（DJ KOO）重續未了緣，更火速結婚，震驚亞洲！具俊曄主動「翻...
2022-03-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
李一飄 - 兇猛疫情回落 持續抗疫不鬆懈｜社論
香港經歷了新冠肺炎疫情的最大考驗，確診人數由早前日均逾五萬人，死亡人數逾百，到過去兩天回落到萬多人，出現了到頂後向下的趨勢。然而，日均二萬多人染疫，依然嚴重，再加上外國經驗顯示，當疫情放緩，官方抗疫措...
2022-03-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
仲達 - 旺旺寶駒 穩位望贏 ｜頭號目標
第一場五班一八○○米。「旺旺寶駒」上季兩捷谷草此程，不過自前季尾降入五班後，至今仍未再回到四班，予人感覺只是一般五班馬之感。不過回看此駒上季尾451場次贏馬時，在頭兩段步速極快之下，與另外三駒一同跟前...
2022-03-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6