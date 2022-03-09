英女皇接見杜魯多 染疫後首度公開露面

早前確診感染新冠肺炎病毒的英女皇伊利沙伯二世，周一再度公開露面，在溫莎堡接見到訪的加拿大總理杜魯多。從照片所見，女皇精神不錯，面露笑容。房間內擺放了一盆滿是黃藍色鮮花的花籃，看來是要表示支持烏克蘭人抗戰（烏克蘭國旗也是黃藍色）。皇室人員回應記者查詢時稱，在這個場合放置這個花籃，不是偶然的。在照片中，杜魯多伸出雙手執着女皇的右手。女皇沒有拿枴仗。已屆九十五歲高齡的女皇於二月二十日檢測到對新冠肺炎病毒呈陽性反應，之後大大減少公開應酬活動，只留在溫莎堡內做一些簡單的工作。今次是自從她「中招」後首次接見外賓。