巴黎男子爬大樓 聲援烏克蘭抗敵

俄軍猛攻烏克蘭，全球掀起反戰浪潮。在法國巴黎，兩名年輕的城市攀爬好手在沒有繩索和其他專業工具輔助下，攀上巴黎最高建築物蒙帕納斯大樓（Montparnasse）頂部，在外牆懸掛一面烏克蘭國旗，以表示與烏克蘭人團結一致，並讚揚烏克蘭人英勇抗敵。其中二十八歲的奧本於出發前對在場的記者說：「我們要發出的訊息很簡單：向戰爭說不。」兩人其後被警方拘捕。在愛爾蘭都柏林，一名男子駕駛一輛大卡車企圖撞破俄羅斯駐愛爾蘭大使館的大閘，抗議俄羅斯出兵攻打烏克蘭，結果被警方拘捕。社交平台的短片顯示，該名司機駕駛一輛鉸接式卡車，在俄國大使館外的街道急轉彎，撞向大閘。其中有一道閘被撞爛，卡車停下。而一名男子向路人和圍觀者派發照片，說他的家人於周日在烏克蘭被殺，要俄羅斯駐愛爾蘭大使快滾。