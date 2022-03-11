俄軍空襲烏兒童婦產醫院 最少17傷

俄羅斯周三宣佈停火十二小時，烏克蘭指控俄軍對馬里烏波爾一間兒童婦產科醫院進行空襲，造成最少十七人受傷，烏克蘭總統澤連斯基形容俄羅斯對兒童醫院的空襲是「戰爭罪行」，泯滅人性，並指當地遭俄軍圍困九日後，已有多達一千二百人死亡。美國也譴責俄軍此舉是「野蠻」行徑。烏克蘭官員表示，遭空襲的醫院有婦產科與兒科病房。馬里烏波爾市議會形容俄軍對醫院的破壞規模巨大，根據發佈的影片顯示，醫院的窗戶被炸毀，隔牆遭到破壞，停在外面的汽車也燃燒起火。另外亦有該市的大學設施及市政府大樓被轟炸。澤連斯基在Twitter分享影片曝光慘狀，可以看到該醫院已被炸得殘破不堪，形同廢墟。他不禁痛斥：「俄羅斯軍隊竟然直接攻擊婦幼醫院！不知道有多少無辜的婦女和孩童被埋在瓦礫堆下。」俄羅斯外交部女發言人扎卡洛娃在莫斯科記者會上，並未否認這場攻擊。她表示，在撤離員工和病人之後，烏克蘭的「民族主義大軍」正利用醫院設置射擊陣地，又批評烏克蘭存在極多虛假資訊。與此同時，白宮新聞秘書普薩基表示，看到在一個主權國家野蠻地使用武力追捕無辜平民的行徑令人震驚。