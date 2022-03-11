俄軍空襲烏兒童婦產醫院 最少17傷

澤連斯基在Twitter分享影片曝光慘狀，可以看到該醫院已被炸得殘破不堪，形同廢墟。他不禁痛斥：「俄羅斯軍隊竟然直接攻擊婦幼醫院！不知道有多少無辜的婦女和孩童被埋在瓦礫堆下。」俄羅斯外交部女發言人扎卡洛娃在莫斯科記者會上，並未否認這場攻擊。她表示，在撤離員工和病人之後，烏克蘭的「民族主義大軍」正利用醫院設置射擊陣地，又批評烏克蘭存在極多虛假資訊。
與此同時，白宮新聞秘書普薩基表示，看到在一個主權國家野蠻地使用武力追捕無辜平民的行徑令人震驚。
第五波疫情兇猛，港人抗疫超過兩年，壓力爆燈。前晚港鐵列車發生類似早年「巴士阿叔」事件，一名眼鏡男忍不住咳，竟遭一名阿叔質問後掌摑一巴，兩人扭作一團打鬥；而公立醫院前線醫護奮力救人，日夜疲於奔命，一名身...
2022-03-11
中國駐烏克蘭大使館表示，所有在烏克蘭的中國人已經撤出當地危險區域，而中國留學生整體撤離工作有序、安全。內地《環球時報》引述中國駐烏克蘭大使館稱，經過各方努力，被戰火困在蘇梅的最後一批共一百一十五名中國...
2022-03-10
俄羅斯周三宣佈停火十二小時，烏克蘭指控俄軍對馬里烏波爾一間兒童婦產科醫院進行空襲，造成最少十七人受傷，烏克蘭總統澤連斯基形容俄羅斯對兒童醫院的空襲是「戰爭罪行」，泯滅人性，並指當地遭俄軍圍困九日後，已...
2022-03-11
二手減價頻現，個別屋苑成交單位更創新低水平，據《星島地產網》報道，美聯市務經理（銷售）鄧文俊表示，二手議價空間增，吸引首置客睇準時機入市，該行新近促成一宗屯門康德花園1座低層H室，面積480方呎，三房...
2022-03-11
美國通脹率再創40年新高，市場憂慮聯儲局需要大幅加息，加上烏克蘭戰事持續，美股周四早段顯著下挫。美股杜指曾跌403點，至32883點，跌幅約1.21%。標普指數亦跌約1.21%，納指則跌1.65%。杜...
2022-03-11
貴為今季賓菲加首席射手，達雲紐尼斯近六場葡超正選上陣入七球，狀態火熱。得到充足休息下，即使該隊要兼顧下周中歐聯，但此子今晚聯賽主場有力在護級弱旅維薛拿身上全力數胡領軍奏捷，讓球主客和讓兩球，「主勝」單...
2022-03-11
ERROR四子剛推出新歌《愛情值日生》，MV搵來天后謝安琪（Kay）及老公張繼聰演出，推出兩周點擊已過100萬，成績理想。MV中，四子狂發功冧Kay，現實中，四子又有何冧女絕招呢？外界眼中經驗最豐富的...
2022-03-11
本港昨天新增二萬四千多宗確診個案，另有七千名市民呈報快速檢測呈陽性，兩個數字加起來共三萬一千宗，比前天下跌逾四成。衞生防護中心形容，第五波疫情不再上升，似乎見頂，並開始有回落跡象。這個趨勢，符合外國O...
2022-03-11
昨晚第二場五班千二米賽事，頭馬由韋達馬房的「各取所需」取得，此駒來港時評七十分，跑過三季共二十九場之後，終於在五班賽打開勝利之門。至於鞍上人希威森今場憑「各取所需」贏馬後，季內暫時有三場頭馬在手，而最...
2022-03-10