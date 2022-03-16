烏總統顧問：料兩周內簽和約 俄軍圍攻馬里烏波爾殺2500平民

俄烏持續交戰。烏方首度指出，有望在一兩個星期內與俄方達成共識並簽署和平協議。與此同時，俄軍未有停火跡象，圍攻南部城市馬里烏波爾，導致傷亡慘重。有消息指，侵入烏克蘭的俄軍或只能維持十天至十四天的全面作戰能力。烏克蘭總統顧問阿雷斯托維奇指，俄烏雙方有望於一兩個星期內達成共識簽署和平協議。他指出，如戰事持續，俄方亦可能耗盡資源，估計最遲亦可於五個月內達成和平協議，具體時間視乎俄羅斯願意在烏克蘭戰事投入多少資源。不過，兩國談判期間，俄軍未有停止攻勢，烏克蘭多處持續有死傷報告。被俄軍圍攻超過一星期的南部戰略港口城市馬里烏波爾（Mariupol），連日遭斷水斷電斷糧，已有二千五百名平民死於戰火，其中一名即將臨盆的孕婦住院期間遭炮擊不幸喪生。雖然星期一有超過四千名烏克蘭平民經人道走廊成功撤離，但撤離窗口只是維持了兩小時，更多平民仍然留在馬里烏波爾。烏國總統澤連斯基向國會提交法案，把戒嚴期延長多三十日。美國國防部指，俄軍在過去周末的攻勢幾乎停滯，主因是尚未解決物流問題及烏軍反抗奏效，也未能全面控制烏克蘭空域，烏克蘭每日都改變空中作戰計劃，以應對俄軍的攻勢。英國國防部高層消息指，俄羅斯軍隊可能只能再維持十天至十四天的全面作戰能力，只要撐過這段時間，烏克蘭抗戰實力將高於俄羅斯攻擊武力。此外，歐盟同意向俄羅斯實施新制裁，包括撤銷俄羅斯的貿易最惠國待遇，禁止歐盟成員國進口俄羅斯鋼鐵、向俄國出口奢侈品，包括價值超過五萬歐羅的汽車，亦不可投資俄國石油和能源領域，同時將俄羅斯富商阿巴莫域治列入制裁名單。