另外，國際貨幣基金組織周一警告，俄烏戰事將危及全球糧食安全，俄羅斯與烏克蘭都是世界主要小麥生產及出口國，戰事已導致兩國的小麥海上出口完全停止。若戰爭持續，烏克蘭經濟將會崩潰，本年度可能收縮百分之二十五至三十五。
拜登擬赴歐見北約盟友
另外，國際貨幣基金組織周一警告，俄烏戰事將危及全球糧食安全，俄羅斯與烏克蘭都是世界主要小麥生產及出口國，戰事已導致兩國的小麥海上出口完全停止。若戰爭持續，烏克蘭經濟將會崩潰，本年度可能收縮百分之二十五至三十五。
月入逾二萬五 照顧員三萬搶人 方艙清潔工高薪 大學生都願做
本港爆發新冠疫情逾兩年，多個行業受重創，基層員工丟掉飯碗，急需工作維生。近日政府啟用方艙醫院及社區隔離設施，急聘大量人手，不少薪酬優厚，成為失業大軍的「救生圈」。有病房助理員不堪公立醫院工作沉重，轉任...
2022-03-16
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深圳防疫人員夜開 「演唱會 為居民打氣緩解緊張情緒
內地新冠疫情反彈，深圳「封城」一周，部份居民要禁足，令居民生活發愁。網上瘋傳一段暖心片段，一群防疫人員夜晚開辦「演唱會」，在樓宇下獻唱歌曲《李白》，雙手擺動，為居民加油打氣，同時紓解其緊張情緒。深圳前...
2022-03-16
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烏總統顧問：料兩周內簽和約 俄軍圍攻馬里烏波爾殺2500平民
俄烏持續交戰。烏方首度指出，有望在一兩個星期內與俄方達成共識並簽署和平協議。與此同時，俄軍未有停火跡象，圍攻南部城市馬里烏波爾，導致傷亡慘重。有消息指，侵入烏克蘭的俄軍或只能維持十天至十四天的全面作戰...
2022-03-16
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二手屋苑議價空間擴大
樓市受疫情影響，出售單位大多數須調低售價。據《星島地產網》報道，中原地產分區營業經理侯惠良表示，疫情仍然嚴重，加上最近外圍及股市亦不穩，部份買家對入市較猶豫，沙田碧濤花園最新錄得2期嘉麗閣（A座）高層...
2022-03-16
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港股市值兩月蒸發9.85萬億 美股勢強 杜指勁升599點
本地股市「跌跌不休」，自第五波疫情爆發以來，港股市值蒸發約9.85萬億元。受多個負面消息影響，恒指連續兩日均大瀉逾千點，昨天失守19000點關口，收市大挫1116點，相當於5.72%跌幅。以收市報18...
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夏維斯着火抗低潮 藍獅逆流而上
車路士持續受班主阿伯拉莫域被英國政府制裁牽連，技術總監施治承認球隊命運並不掌握在他們手中，未知可否完成球季，只能見一場踢一場。該隊近期大勇的鋒將夏維斯亦指，趁現在仍可比賽就要好好享受，就算歐聯十六強首...
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訪強尼揭愛睇色情片因由 陳志雲樂見電視台對撼 觀眾有得揀
陳志雲（Stephen）在疫情下，於2020年開設「志雲頻道stephenchannel」，由最初抱住貪玩心態，到現在已有9個節目。主打的《Stephen•傾》，本周就訪問「ViuTV一哥」強尼，St...
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李一飄 - 引入照顧員等人力 有長期「緊急」需要｜社論
一場新冠疫情，席捲長者院舍和殘疾院舍，不少院友和照顧員染疫，凸顯本港對照顧員的需求甚殷。有立法會議員形容，本地照顧員一方面要悉心照料長者院友，同一時間自己面對極大風險，目前猶如在地獄邊緣工作，令人聞者...
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仲達 - 勁快聯盟身負重任｜頭號目標
第四場四班一二○○米。「勁快聯盟」父系出自「自在逍遙」，是早熟短途種，而在港較成功的幾匹如「高耀智星」、「齊心同行」，都是三四歲時在插班頭幾仗便交出好表現，但牠前仗初出角逐谷草一千米，排一檔起步臨場依...
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