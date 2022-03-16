拜登擬赴歐見北約盟友

據路透社報道，因應俄羅斯在烏克蘭的軍事行動持續升溫，白宮正討論拜登前往歐洲的可能性。計劃呼籲拜登二十三日在布魯塞爾與北大西洋公約組織其他領袖會面，之後亦有機會前往波蘭，由於波蘭與烏克蘭邊境的軍事設施日前遭俄軍導彈攻擊，令作為北約成員國的波蘭存在更多憂慮。然而出訪行程可能會視乎烏克蘭的形勢而有變，目前尚未有最終決定。另外，國際貨幣基金組織周一警告，俄烏戰事將危及全球糧食安全，俄羅斯與烏克蘭都是世界主要小麥生產及出口國，戰事已導致兩國的小麥海上出口完全停止。若戰爭持續，烏克蘭經濟將會崩潰，本年度可能收縮百分之二十五至三十五。