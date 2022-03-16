普京二女提霍諾娃 法別墅遭俄反對派佔領

俄羅斯總統普京二女兒提霍諾娃（Katerina Tikhonova）於法國名下的一棟別墅遭兩名俄羅斯反對派份子佔領，並聲稱要將別墅提供給烏克蘭難民做庇護。兩名俄羅斯反對派份子闖入一棟位於法國度假勝地比亞里茨（Biarritz）的豪華別墅，別墅樓高六層，緊鄰海邊沙灘，海景一望無際。據悉這別墅所擁有人是普京二女兒提霍諾娃的前夫沙馬洛夫（Kirill Shamalov）。其中一名入侵者哈夫納（Pierre Haffner）在社交媒體上發佈自己手持烏克蘭國旗攻佔露台的照片，宣稱已換門鎖，並要讓烏克蘭難民入住。