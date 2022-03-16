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芝加哥三歲童玩槍 意外擊斃母親

2022-03-16 列印
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美國芝加哥一名三歲男童把玩手槍意外擊斃母親，據悉手搶由男童父親持有，警方目前正在了解死者丈夫是否合法擁有槍械。

案發當時男童坐於汽車後座的兒童椅上，父母則坐在前座。未知何故，男童拿到了父親的手槍把玩，並在不經意下按下扳機，射中前座母親的後頸，她送往醫院後證實不治。警方扣留了男童父親問話，正了解他是否合法擁有那支手槍，暫時未確定是否提出刑事起訴。美國傳媒形容這種悲劇在美國實在太普遍，美國平均每年發生大約四萬宗涉及槍械的死亡事件，當中亦包括自殺案。

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