烏軍炸毀三直升機俄少將陣亡 俄軍挾持四百多名醫護病人

俄軍入侵烏克蘭，戰事踏入第三周。烏軍昨天炸毀俄軍直升機及擊斃一名少將，俄軍則步步進逼首都基輔，並佔據一間醫院，挾持四百多名作人質。俄烏激戰，烏軍報捷訊，在第二大城市哈爾科夫國際機場炸毀至少三架俄軍直升機。有消息指，烏軍擊退尋求控制馬里烏波爾的俄軍，其中一名少將陣亡，成為俄國戰死異鄉的第四位將軍。南部重鎮馬里烏波爾被俄軍圍困多時，周二再有二萬名平民經人道走廊撤離。但地方官員就指，俄軍佔據了市內最大醫院，挾持約四百名醫護及病人作人質，早前的空襲已令醫院嚴重損毀，但醫護人員堅持在地下底層治療病人，目前不能離開醫院。另外，紅十字國際指，俄方批准在東北部城市蘇梅設立人道走廊撤離平民。首都基輔遭受俄軍炮轟，愈演愈烈，周邊十二個城鎮沒食水供應，部份暖氣供應被切斷。美國霍士新聞一名攝影師及顧問不幸在炮火中身亡，市長宣佈實施三十五小時宵禁。波蘭、斯洛文尼亞及捷克三國的總理前往基輔與烏國總統澤連斯基會面，表達對烏國人民的廣泛支持。澤連斯基感謝三國元首不畏戰火親身到訪，他們關心的是烏克蘭的未來，是最強而有力的支持。此外，俄羅斯反制華府制裁，將美國總統拜登、加拿大總理杜魯多及多名華府官員及前官員，包括布林肯和希拉莉列入制裁名單，亦宣佈退出歐洲委員會以示不滿。中國國務委員兼外長王毅認為，歐美不斷升級對俄制裁，會令正艱難復甦的世界經濟雪上加霜。