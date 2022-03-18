福島縣外海7.4級地震最少四死

日本福島縣對開海域周三晚上發生規模七點四級強烈地震，廣泛地區出現震感。當局統計，至今造成至少四人死亡，逾百人受傷。地震影響一輛東北新幹線超特急列車脫軌，當時車上約有一百名乘客，不過無人受傷。有乘客表示當下已做好死的覺悟，在沒有電和暖氣的車廂等待了四小時，又黑又冷。網上片段顯示，地震發生時屋內劇烈搖晃，人們無法站立，物件也散落一地，場面驚險。當地不少建築物牆身出現裂痕或脫落，有些崩塌損毀。關東地區一度約有二百二十萬戶停電，現時大部份已修復。日本氣象廳表示，不排除今次地震是十一年前「311大地震」的餘震，預計之後可能再有餘震。