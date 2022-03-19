﻿普京籲承認克里米亞獨立換停火﻿ 烏要求英美法七國作擔保國

俄羅斯出兵烏克蘭已數星期，俄羅斯總統普京向基輔提出停火條件，要求與烏克蘭總統澤連斯基會晤，烏克蘭盼七國作擔保國，以達成停火協議。普京周四與土耳其總統埃爾多安通電話，就烏克蘭戰事開出停火條件，包括希望烏克蘭保證永遠保持中立，不尋求加入北約，完成解除武裝及「去納粹化」，並承認克里米亞及東部親俄地區的獨立地位。普京亦要求親自會見澤連斯基。埃爾多安提議雙方到土耳其舉行會晤，希望談判能取得積極成果。埃爾多安幕僚透露停火條件較難達成共識的部份，是要烏克蘭承認東部頓巴斯地區及克里米亞屬俄羅斯一部份，相信兩國總統需要進行面對面談判。克里姆林宮表示普京的要求已轉達基輔。烏克蘭方面則提出建議，由中、英、美、法、俄五個聯合國安理會常任理事國，聯同土耳其和德國作為未來與俄羅斯可能達成安全協議的擔保國。外長庫列巴希望透過七國的擔保可以盡快達成協議，亦會與土耳其合力促成俄烏總統會談。另外，澤連斯基向德國聯邦議會發表視訊演講，他引用美國前總統列根關於拆除柏林圍牆的名言，指普京入侵烏克蘭猶如在歐洲修建一堵「反自由之牆」，促請德國協助結束戰事。戰事持續 俄軍猛攻戰事方面，烏克蘭第二大城市哈爾科夫有一所學校及文化設施受襲，最少二十一人死亡，二十五人受傷。北部切爾尼戈夫繼續受到炮擊，一日內有多達五十三名平民死亡。南部馬里烏波爾受炮火摧毀的避難劇院，當局在地下室搜索生還者，目前救出一百三十人，院內一千多人暫未知是否都倖存。另外再有一名美國公民證實在戰火中失去性命，美國國務卿布林肯批評針對平民是一種戰爭罪行。