俄烏戰事開打近一個月，被俄軍圍困的馬里烏波爾連日爆發激烈巷戰，死傷慘重，屍橫遍地。烏克蘭總統澤連斯基狠批俄羅斯在這個城市的恐怖行徑，將被歷史記載。被俄軍圍困已有半個月的南部重鎮馬里烏波爾，八成建築物被毀，近日雙方爆發激烈巷戰，街上佈滿屍體，估計約有三十萬人被困，斷網和缺糧的情況嚴重。市議會指，俄軍周六轟炸一間有四百人避難的學校，不少人被埋瓦礫之下，包括長者和婦孺。早前被炸毀的避難劇院，當局救出約一百三十名生還者，仍有接近一千人未下落不明。馬里烏波爾至今已有二千四百人死於俄軍的攻擊，澤連斯基譴責俄方不停轟炸馬里烏波爾，俄羅斯在此城市的恐怖行徑將被歷史記載，他們須為戰爭罪行負責。俄軍首使用高超音速導彈烏克蘭南部尼古拉耶夫市附近一座軍營，周五被俄軍三枚導彈擊中。據報當時軍營約有二百名烏克蘭政府軍士兵正在睡覺，軍營被炸成廢墟，大批救援隊伍到場搜索生還者，已有五十七名傷者送院治理，但暫未公佈官方死傷數字。然而周五晚上氣溫只得攝氏零下六度，恐怕死傷慘重。地方官員指責俄軍向熟睡中的士兵施襲是懦夫表現。烏方消息指再有一名俄軍高級將領陣亡，俄軍武裝部隊南部軍區第八聯合兵種部隊指揮官莫德維切夫（Andrei Mordvichev）中將在一場行動中陣亡，他是俄羅斯總統普京旗下最資深的指揮官之一。另外，俄方宣稱首次使用新武器「匕首」高超音速導彈，摧毀了烏克蘭西部一座大型地下飛彈與飛機用彈藥倉庫。