約翰遜俄烏戰爭前夕與俄金主同出席晚宴

《星期日泰晤士報》報道，英國首相約翰遜在俄羅斯入侵烏克蘭前一晚，出席了一場保守黨籌款晚宴，嘉賓當中至少有一名俄羅斯金主。約翰遜在二月二十三日出席了這場晚宴，他在致詞後表示需要提早離開，以應對俄羅斯入侵烏克蘭危機。晚宴共有七十五人出席，包括了前俄羅斯副財長的太太切爾努欣（Lubov Chernukhin），她曾向保守黨捐款超過二百萬英鎊，其中十六萬用於同約翰遜一起打網球。切爾努欣亦譴責俄羅斯的戰爭。一名發言人表示，約翰遜只是短暫出席晚宴，籌款是民主過程中的合法部份，任何政治領袖出席這樣的活動並不稀奇。