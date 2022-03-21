約翰遜俄烏戰爭前夕與俄金主同出席晚宴

約翰遜在二月二十三日出席了這場晚宴，他在致詞後表示需要提早離開，以應對俄羅斯入侵烏克蘭危機。晚宴共有七十五人出席，包括了前俄羅斯副財長的太太切爾努欣（Lubov Chernukhin），她曾向保守黨捐款超過二百萬英鎊，其中十六萬用於同約翰遜一起打網球。切爾努欣亦譴責俄羅斯的戰爭。
一名發言人表示，約翰遜只是短暫出席晚宴，籌款是民主過程中的合法部份，任何政治領袖出席這樣的活動並不稀奇。
「疫苗通行證」首階段於上月底實施，打了針的市民才可進入受限處所。港府昨天宣佈提前擴展「疫苗通行證」的第三階段，市民必須於五月底前打齊三針，而接種要求亦作調整，包括縮短非康復者第二針與第三針的寬限期，須...
2022-03-21
內地新冠疫情反彈，深圳「封城」一周，部份居民要禁足，令居民生活發愁。網上瘋傳一段暖心片段，一群防疫人員夜晚開辦「演唱會」，在樓宇下獻唱歌曲《李白》，雙手擺動，為居民加油打氣，同時紓解其緊張情緒。深圳前...
2022-03-16
俄烏戰事開打近一個月，被俄軍圍困的馬里烏波爾連日爆發激烈巷戰，死傷慘重，屍橫遍地。烏克蘭總統澤連斯基狠批俄羅斯在這個城市的恐怖行徑，將被歷史記載。被俄軍圍困已有半個月的南部重鎮馬里烏波爾，八成建築物被...
2022-03-21
盈峰翠邸坐落大埔半山，主打三房套，地勢優越，環境清幽，今次為大家推介屋苑三房一套房放盤，實用面積989方呎，擁企理裝潢，前臨清靜翠景，現附一車位放盤，叫價1130萬。盈峰翠邸位於大埔山塘路，1998年...
2022-03-19
港股上周先急跌後反彈，周五稍為喘定收報21412點。中美元首展開對話，及後美股表現造好，加上核數底稿爭議有望解決，在美國上市的中概股持續抽高。夜期較恒指收市高水698點，新加坡場外期指升670點，按重...
2022-03-21
拜仁慕尼黑周六德甲主場大炒柏林聯4:0，並創下兩項紀錄。除了門將紐亞成為最多德甲勝仗的球員外，梅開二度的射手羅拔利雲度夫斯基今季亦於聯賽轟入三十一球，追平球隊傳奇轟炸機梅拿五次單季攻入最少三十個聯賽入...
2022-03-21
30歲何超蓮同33歲竇驍拍拖三年屢傳婚訊，最新有月初傳超蓮奉子成婚，瘋傳多日，竇驍先發文否認，表示突然收到一堆祝福，直言：「謝謝大家厚愛」。因為疫情，為怕經常要隔離，超蓮近年多留在內地工作及陪男友開工...
2022-03-21
認識Vernon這位年輕藝術家已經有超過20年，從他小時候便留意到其繪畫天賦與用心。我總覺得造物主都會公平地賜給每個人不同的才華及恩賜。最近，Vernon給我送來一輯他親自手繪的日曆畫册【賞建．香港2...
2022-03-21
昨日重頭戲肉當然係打吡大賽，結果沈廄「浪漫勇士」奪標，馬房另贏「同舟共濟」起孖，騎者田泰安則另贏東廄「時時歡呼」。不過，騎師王最終是勝出「日日型」、「有緣人」和「同舟共濟」的潘頓，另外還有兩場亞軍和兩...
2022-03-21