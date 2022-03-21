《時代》最新封面 「烏克蘭極大的痛苦」

最新一期美國《時代雜誌》的封面，以「烏克蘭極大的痛苦」為題，照片中一名烏克蘭母親悲痛哭泣，與手抱女兒的軍人急忙撤離家園。《時代雜誌》指，這位母親（Julia Pavliuk）居於基輔郊區，俄軍入侵前她過着寫意的生活，即使戰事爆發，她想留下，最後不得不與六個月大的女兒和丈夫離開戰火中的家園，啟程往西部城市羅夫諾，暫住一個陌生人為他們提供的免費公寓。Julia說：「烏克蘭人是堅強和自由的」。