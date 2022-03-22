倘失敗意味第三次大戰開始 ﻿烏總統：﻿﻿準備與普京對話﻿

俄軍入侵烏克蘭，戰火奪去不少平民的性命。烏總統澤連斯基促請俄羅斯盡快對話，相信談判可以結束戰爭，已準備好與俄國總統普京會晤，無論是任何形式或任何機會，只要促成與普京對話都嘗試。他警告，如這些嘗試失敗將意味第三次世界大戰開始。澤連斯基擺出尋求停戰姿態，但他向傳媒強調，有些妥協是不能夠接受，包括烏國承認頓涅茨克和盧甘斯克的獨立地位，以及被兼併的克里米亞是俄羅斯一部份。在周日向以色列國會發表的演說中，澤連斯基以二戰納粹屠殺猶太人比喻俄羅斯對烏克蘭發動的侵略，呼籲以色列放棄中立。他指大家都知道以色列的鐵穹防空系統是最好的，並擁有強勁的武器，絕對可以拯救烏克蘭人。籲以色列放棄中立美國白宮表示，總統拜登本周將出訪歐洲，前往布魯塞爾與北約盟友、七國集團領袖及歐盟領袖會面，討論各國如何支援烏克蘭，或敲定一系列針對俄烏衝突的新措施，包括對俄羅斯實施新一輪制裁。之後，拜登會到華沙與波蘭總統杜達見面，討論如何應對戰爭造成的人道主義危機。目前波蘭是歐洲接收最多烏克蘭難民的國家。聯合國難民署表示，烏克蘭至今有近三百三十九萬名難民逃到境外，連同境內無家可歸的六百四十八萬人，共有一千萬人正在逃難，已超過全國人口四分之一。聯合國兒童基金會表示擔心兒童被人口販賣和剝削的風險增加。另外，中國駐美大使秦剛接受美媒訪問時，面對質疑中國沒有譴責俄國入侵烏克蘭，秦剛指譴責沒有幫助，中國希望與俄維持友好合作關係，強調沒有向俄國提供任何軍事協助。