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尹錫悅擬遷出青瓦台 29萬人聯署反對

2022-03-22 列印
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南韓候任總統尹錫悅冀擺脫「帝王權力」象徵，宣佈將總統辦公室遷出青瓦台，但隨即遭到二十九萬民眾聯署反對。

尹錫悅在二十日的記者會上宣布搬遷總統府至國防部大樓，他認為青瓦台是過去王朝時代縮影，權威意識影響政府工作效率，為重塑總統與民溝通的形象，應該將青瓦台歸還於民。

但國內輿論認為搬遷總統府一事「操之過急」，總統任期最多五年，卻要浪費數千億韓元來打造自己的辦公室，將錢投入到經濟、民生和防疫領域更為合適。昨日已有超過二十九萬人聯署反對搬遷一事。

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