瑞典18歲學生刺殺兩名女職員

瑞典一名男高中生刺死校內兩名女職員，被警方以涉嫌謀殺逮捕，正在調查犯案動機。瑞典南部馬爾默市一間高中在二十一日發生暴力事件，當地傳媒報道，一名十八歲男學生刺傷了兩名五十歲女子，兩名女子是學校裏的職員，她們受傷後送院治理，但未能獲救死亡。涉案男學生行兇後，自行致電緊急熱線承認犯下罪案，傳媒指他當時手持一把刀及一把斧頭。警方發言人表示，案發時大約有五十人身處學校，第一時間出動的巡邏警員很快到達現場，並逮捕了疑犯。目前未知道他的犯案動機，從罪案現場及目擊者口述可以知道他是獨自行動。