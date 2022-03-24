馬里烏波爾10萬人受困 ﻿俄軍「綁架」2000兒童﻿

俄羅斯與烏克蘭在戰事和談判上都陷入膠着，烏指責俄軍「綁架」兒童到俄國，馬里烏波爾已變成廢墟，十萬人被困急需安全撤離。
基輔周二指責俄軍「綁架」二千多名兒童，這些兒童在東部親俄地區頓涅茨克和盧甘斯克邊境被轉移到俄羅斯，斥俄嚴重違反國際法。馬里烏波爾市曾表示有數千名居民被強迫轉移到俄羅斯，未知兩個消息是否指向同一件事，但目前都難以核實。
烏克蘭南部重鎮馬里烏波爾在俄軍猛攻之下幾乎全毀，網上流傳影片顯示，俄軍動用最少七艘艦艇在亞速海向馬里烏波爾開火。市議會形容當地變成一片灰燼，總統澤連斯基指至少有十萬人受困，在斷水斷糧和缺乏藥物、暖氣的慘況下，居民仍要忍受無間斷的炮擊，呼籲莫斯科緊急開通人道走廊，讓民眾安全離開。有救援組織指，在多個戰鬥激烈地區，糧食儲備只夠三至四天，部份城市的人民目前高度依賴救濟物資。另外，東部巴甫洛格勒市一個火車站被導彈擊中，有列車脫軌，最少一人遇難死亡，目前火車站已停運。這是烏克蘭東部戰事中的鐵路貨運樞紐。
沒證據顯示中國軍援俄國
澤連斯基周三承認與俄羅斯的談判存在對抗，原因是西方準備宣佈更多對俄制裁，但仍持續推進中。他將出席二十四日北約的特別峰會發表視訊演說。美國指俄軍已改為打消耗戰，不惜將烏克蘭部份地區夷為平地，西方國家擔心衝突升級。克里姆林宮發言人佩斯科夫接受外媒訪問時則表示，俄羅斯只有在國家存亡受到威脅時才會動用核武。
美國國家安全顧問沙利文說，沒有證據顯示中國向俄羅斯提供軍事武器，但會持續留意情況。澤連斯基幕僚指希望中國在結束戰爭方面，發揮更明顯的作用，並成為未來烏克蘭的安全保障國之一。