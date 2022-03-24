馬里烏波爾10萬人受困 ﻿俄軍「綁架」2000兒童﻿

俄羅斯與烏克蘭在戰事和談判上都陷入膠着，烏指責俄軍「綁架」兒童到俄國，馬里烏波爾已變成廢墟，十萬人被困急需安全撤離。基輔周二指責俄軍「綁架」二千多名兒童，這些兒童在東部親俄地區頓涅茨克和盧甘斯克邊境被轉移到俄羅斯，斥俄嚴重違反國際法。馬里烏波爾市曾表示有數千名居民被強迫轉移到俄羅斯，未知兩個消息是否指向同一件事，但目前都難以核實。烏克蘭南部重鎮馬里烏波爾在俄軍猛攻之下幾乎全毀，網上流傳影片顯示，俄軍動用最少七艘艦艇在亞速海向馬里烏波爾開火。市議會形容當地變成一片灰燼，總統澤連斯基指至少有十萬人受困，在斷水斷糧和缺乏藥物、暖氣的慘況下，居民仍要忍受無間斷的炮擊，呼籲莫斯科緊急開通人道走廊，讓民眾安全離開。有救援組織指，在多個戰鬥激烈地區，糧食儲備只夠三至四天，部份城市的人民目前高度依賴救濟物資。另外，東部巴甫洛格勒市一個火車站被導彈擊中，有列車脫軌，最少一人遇難死亡，目前火車站已停運。這是烏克蘭東部戰事中的鐵路貨運樞紐。沒證據顯示中國軍援俄國澤連斯基周三承認與俄羅斯的談判存在對抗，原因是西方準備宣佈更多對俄制裁，但仍持續推進中。他將出席二十四日北約的特別峰會發表視訊演說。美國指俄軍已改為打消耗戰，不惜將烏克蘭部份地區夷為平地，西方國家擔心衝突升級。克里姆林宮發言人佩斯科夫接受外媒訪問時則表示，俄羅斯只有在國家存亡受到威脅時才會動用核武。美國國家安全顧問沙利文說，沒有證據顯示中國向俄羅斯提供軍事武器，但會持續留意情況。澤連斯基幕僚指希望中國在結束戰爭方面，發揮更明顯的作用，並成為未來烏克蘭的安全保障國之一。