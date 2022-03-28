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倫敦市長發起反俄示威 逾千市民參與

2022-03-28 列印
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烏克蘭總統澤連斯基早前呼籲全球民眾上街，以示支持烏克蘭和自由。英國和捷克周六都有反戰示威，抗議俄羅斯總統普京對烏克蘭發動戰爭。

英國倫敦有幾千名民眾參與遊行，他們手持烏克蘭國旗表達支持。示威由倫敦市長簡世德發起，他表示，遊行是為了譴責俄羅斯的野蠻侵略。一些烏克蘭人亦參與了這場遊行，他們說相信國家最後會在戰爭獲勝。捷克首都布拉格亦有五千名俄羅斯人上街，他們手持反對普京的標語，又舉起象徵反戰的藍白旗，呼籲停止戰爭。捷克住了約有四萬名俄羅斯人，主辦單位稱希望大家知道，住在這裏的俄羅斯人是反對普京和戰爭的。

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