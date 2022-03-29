開戰一個月 俄軍撤至白俄補給

俄烏戰事開打逾一個月，烏軍聲稱俄軍在基輔損傷慘重，撤離至白俄補給。俄烏本周將於土耳其舉行和談，烏總統澤連斯基表示，不會就領土完整妥協，但中立地位可以討論。基輔周一凌晨傳出爆炸巨響。烏軍指，俄軍在基輔遭受重大損失，軍隊被迫後撤到白俄羅斯進行輪換及補給。基輔市長宣布，學校恢復網上授課，表示即使在艱難的處境下，人們繼續生活和工作，俄羅斯的恐嚇不會成功。北部城市切爾尼戈夫仍遭俄軍圍困，早前一條通往基輔的主要橋樑被炸毀後，全市陷入斷水斷糧困境，暖氣和電力亦停止供應，數以萬計居民被困城內。當地官員指，沒有任何安全途徑可以離開。南部重鎮馬里烏波爾已成重災區，變作一片頹垣敗瓦，死傷數千。紅會促允難民離開紅十字國際指，仍然無法進入馬里烏波爾提供援助，促請俄烏就安全走廊達成協議，強調根據人道主義法例，民眾應被允許離開。烏方表示，當地二千名兒童被強制帶到俄國，俄軍又阻止任何人進入此城。烏國軍事情報指，相信俄羅斯正嘗試將烏克蘭一分為二，如同南北韓在二戰後分成兩個國家。澤連斯基接受俄媒訪問時指，準備好討論中立地位及無核化問題，但強調要有第三方作擔保，以及透過人民公投決定。澤連斯基在周日發表國民演說指，在即將與俄於土耳其舉行的和談中，會把國家主權和領土完整放在首位。這與早前稱會考慮就東部頓巴斯地區獨立妥協的說法不同。拜登前日到訪波蘭發表的演說提及，俄羅斯總統普京不應該繼續掌權，惹火言論隨即遭到克里姆林宮反駁。法國總統馬克龍對此表示，自己一直與普京溝通，不會說出這樣的話，認為如要停戰，各方須克制，不應讓局勢升溫。