拜登︰不會為華沙演說道歉及退讓

美國總統拜登日前在華沙演說提及，俄羅斯總統普京不應該繼續掌權，言論引起各界憂慮升級緊張局勢。拜登澄清指，無意要改變俄羅斯政權，或是美國的對俄政策，此番話只在表達道德上的憤怒。拜登表示不會撤回任何言論，認為普京的處事方式和行為與暴行無異，不會為此道歉及退讓。克里姆林宮在演說後隨即反駁指，普京是否繼續掌權是俄羅斯人的決定，不由美國話事。又指拜登的言論令人擔憂，亦侮辱了普京本人。歐洲領袖紛紛開腔，聯合國秘書長古特雷斯表示，此刻無論在軍事上和言論上都需要降溫。