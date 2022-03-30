拜登︰不會為華沙演說道歉及退讓

美國總統拜登日前在華沙演說提及，俄羅斯總統普京不應該繼續掌權，言論引起各界憂慮升級緊張局勢。拜登澄清指，無意要改變俄羅斯政權，或是美國的對俄政策，此番話只在表達道德上的憤怒。拜登表示不會撤回任何言論，認為普京的處事方式和行為與暴行無異，不會為此道歉及退讓。
克里姆林宮在演說後隨即反駁指，普京是否繼續掌權是俄羅斯人的決定，不由美國話事。又指拜登的言論令人擔憂，亦侮辱了普京本人。歐洲領袖紛紛開腔，聯合國秘書長古特雷斯表示，此刻無論在軍事上和言論上都需要降溫。
昨天凌晨山頂道一個豪宅有人報案，稱遭一名男子襲擊，警員接報到場，拘捕退休高院上訴庭法官胡國興的幼子胡雅倫，案件疑涉感情糾紛。本報得悉，胡雅倫已婚，女受害人是前TVB男藝人魏駿傑的前妻張利華（真名張珈琳...
2022-03-30
中國東方航空一架波音737-800客機在廣西梧州山區墜毀，當局確認機上一百三十二人全部遇難，國家主席習近平昨日為遇難者默哀。已經成功尋回的兩個黑盒子仍在做進一步分析，事故現場的搜索行動繼續進行。國家主...
2022-03-29
俄羅斯與烏克蘭代表團昨日在土耳其面對面談判，俄方代表會後指談判具建設性。據路透社報道，俄國防部表示會大幅減少在基輔及切爾尼戈夫的軍事行動。烏克蘭則提出成為中立國的地位，但要求有第三方作為擔保方，以確保...
2022-03-30
樓價持續下跌，二手市場頻現低市價成交。據《星島地產網》報道，港置首席分區董事陳渝東表示，荔枝角傳統藍籌屋苑美孚新邨一直不乏買家追捧，該行最新促成一期百老匯街15號高層A室，面積約706方呎，屬三房間隔...
2022-03-30
美國孳息曲線倒掛，再引起市場憂慮經濟或出現衰退，市場亦觀望正在土耳其進行的俄烏談判進展如何，港股在期指結算前夕表現反覆，恒指收報21927點，升242點，連續兩日升逾200點，但成交進一步縮至1251...
2022-03-30
世界盃中北美洲區外圍賽第三圈最後一輪賽事在周三上演，墨西哥只要在主場賽和薩爾瓦多，便足以出線決賽周。然而盛傳被皇家馬德里青睞的墨西哥攻擊中場夏榮羅辛奴，為自己和國家隊必拚命爭取士哥，領軍大捷晉級，讓球...
2022-03-30
由善德基金會主辦，星島新聞集團全力支持的「童心抗疫 畫出彩虹」繪畫比賽，針對4至12歲小朋友，主題為在居家抗疫期間，透過親子畫作分享及發放正能量。圈中九位星級父母陳展鵬夫婦、關心妍、林盛斌、羅敏莊、...
2022-03-30
轉眼三月也過到頭了，可能是盼着四月來臨的緣故，這個月好像過得特別快。盼着四月來臨，一是據專家說到時疫情會有轉機，第五波疫情會從四月開始慢慢消退，也正是這個原因，特區政府也說許多防疫措施會在四月放寬。於...
2022-03-30
常說泥地是跑地而非跑馬，即場地偏差嚴重左右賽果。無論今日最終是否有雨，只要臨場沒出水車的話，泥地千二的偏差模式比較穩定，排外檔、走中外疊的馬，演出經常都不差，無論是中前置或後追都一樣。第三場四班一二○...
2022-03-30