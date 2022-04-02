比利時布魯塞爾實施禁售圓形魚缸

事實上，一月的時候法國水族館最大供應商AgroBiothers Laboratoire就已經表示，不會再售賣十五公升以下的圓形魚缸，認為將魚養在裏面，牠們只能不斷兜圈，是對動物的一種虐待。金魚最長命可活三十年，然而養在圓形魚缸中多數幾天至幾個月內就會死亡。
金魚是群居動物，需要其他魚的陪伴以及充足的空間和乾淨的水。
第五波疫情重創飲食業，但一踏入四月，早前停業的三千多間食肆陸續「復活」。因應政府宣佈本月二十一日首階段放寬防疫措施，並在本月內發放首期電子消費券，酒樓食肆都推出系列優惠或新菜式，希望搶佔復甦的生意。許...
2022-04-02
國家主席習近平和總理李克強昨日，與歐盟執委會主席馮德萊恩及歐洲理事會主席米歇爾舉行視像會議。是中國和和歐盟領導人兩年來的首次峰會。習近平強調，中方對歐政策保持穩定連貫，希望歐方形成自主的對華認知。習近...
2022-04-02
俄烏重啟談判，但戰事未因此停止。俄軍在烏東盧甘斯克地區展開猛烈攻勢，又炸毀第二大城哈爾科夫的輸氣管道，中斷了部份民居的氣體供應。烏軍罕見攻擊俄邊境城市一座油庫。南部城市馬里烏波爾十七萬人受困多時，昨日...
2022-04-02
大埔淺月灣毗鄰八仙嶺郊野公園，起居環境清靜，擁極高私隱度，為指標洋房屋苑之一。淺月灣1期單號屋，實用面積2006方呎，屬五房三套設計，屋內裝潢清新雅致，擁約1430方呎大花園及天台，可讓住戶栽花種樹，...
2022-04-02
俄烏局勢仍緊張，中概股繼續波動，加上美國強勁經濟數據，導致市場對通脹升溫憂慮加劇，美股三大指數隔夜走低，恒指承接裂口低開303點，報21693點，跌幅一度擴至438點，見全日低位21558點，其後A股...
2022-04-02
利物浦射手穆罕默德沙拿早前未能率埃及躋身世界盃決賽周後，暗示退出國家隊，專心為球會賽事。此子勢如紅軍隊友華基爾雲迪積克所指的化悲憤為力量，領軍在四月「利物浦世界盃」打響頭炮，今晚英超主場大勝近況低迷的...
2022-04-02
現年37歲、09年港姐最上鏡小姐得主袁嘉敏（Candy），昨日突然在IG限時動態連出三個Po，貼相及以英文留言鬧爆鍾培生父子，即時引起網民熱烈討論。本報記者即時獨家訪問袁嘉敏，她更大爆：「兩父子都有古...
2022-04-02
清明節將至，想起江南習俗要吃青糰，便去上環「同順興」，買了一盒上海「功德林」出品的青糰解饞。這類江南食品「同順興」最多，春天一到，春菜都到了，香椿芽、茴香、萵笋、春笋，當上海居民都在為封區檢疫而搶菜的...
2022-04-02
昨晚舉行八場全泥地夜賽，莫雷拉憑東廄「天天精彩」和羅廄「萬眾力得」包辦第七口孖寶，並且後上成為騎師王。至於葉楚航和徐雨石亦起孖，前者勝出「榮冠大道」和「龍騰飛翔」，後者則勝出「好攻勢」和「中華威威」。...
2022-03-31