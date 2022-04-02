比利時布魯塞爾實施禁售圓形魚缸

金魚最長命可活三十年，但如果將金魚放在狹窄的空間飼養，可能會造成心理問題，加速牠們的死亡。比利時近日就宣佈了禁售圓形魚缸的措施。比利時布魯塞爾首都大區實施禁售圓形魚缸措施，但不禁止已擁有的人使用。比利時政府一份文件指出，較細的生活面積會危害魚類的健康和福祉，動物福利部長亦指，圓形魚缸會對金魚造成心理壓力。事實上，一月的時候法國水族館最大供應商AgroBiothers Laboratoire就已經表示，不會再售賣十五公升以下的圓形魚缸，認為將魚養在裏面，牠們只能不斷兜圈，是對動物的一種虐待。金魚最長命可活三十年，然而養在圓形魚缸中多數幾天至幾個月內就會死亡。金魚是群居動物，需要其他魚的陪伴以及充足的空間和乾淨的水。