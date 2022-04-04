疑遭俄軍圍捕集體處決 ﻿ 基輔掘出280人亂葬崗﻿

俄羅斯久攻基輔不下，改變戰略，正集中攻打烏東南地區。隨着基輔一帶獲解放，烏克蘭當局掘出一個埋有二百八十人的亂葬崗，又涉殺害婦孺，斥責俄軍犯下不少戰爭罪行。俄國聲稱針對烏克蘭的特別軍事行動，不會向平民發動攻擊，但隨着俄軍陸續撤出北部，烏軍奪回基輔，在多個城鎮發現大量平民死亡。其中伊爾平最少有二百人遭殺害，在布查鎮路旁發現不少屍骸。消息指，當局在布查鎮找到一個埋了二百八十人的亂葬崗，俄軍曾在鎮內圍捕成年男人，疑將他們集體處決。居民指，一名母親嘗試與兩個孩子離開，但遭殺害；俄軍在重組部隊時，又以兒童站在坦克前作擋箭牌。烏總統澤連斯基指，俄軍離開基輔地區時，在多處埋下地雷及炸藥，呼籲居民不要隨意走動，直至當局完成清除工作。美贈烏軍前蘇聯製坦克俄方重兵正集結烏東南地區。南部港口城市敖德薩傳出多次爆炸聲，一個油庫被導彈擊中，發生大火及冒出黑煙。另外，被圍困多時的南部重鎮馬里烏波爾，陸續有居民成功撤離，但進度緩慢，協助救援的國際紅十字會稱未能安全進入，車隊被迫折返。俄烏和談方面，烏方透露接近達成協議，俄方在多個問題上作積極回應，兩國總統有望會面磋商。但俄方則不似烏方樂觀，稱在克里米亞和頓巴斯地區問題上未有任何進展，協議草案也未準備好提交給高層審議。美國再向烏國提供三億美元援助，將轉移一批前蘇聯製的坦克，以及有「神風敢死隊」之稱的「彈簧刀」無人機，幫助烏軍增強火力。針對歐盟希望中國發揮影響力說服俄羅斯，並不要干預西方對俄制裁，外交部指中國沒有刻意規避對俄制裁，亦不認為與任何國家的正常貿易，應受烏克蘭的問題影響。